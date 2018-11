Basket. Africa Cup 2018 : calendrier de la Mauritanie

RIM Sport - L’équipe nationale de Mauritanie disputera, le samedi 9 novembre, à 14h40, son premier match de la CAN 3X3, face à la Côte d’Ivoire, au stade omnisports de Lomé.



Une première sortie tant attendue à travers tout le pays. Il n'y aura pas de temps de répit pour les poulains de Cheybany Lô. A 16h20, ils affronteront la RD Congo. Deux rencontres décisives pour espérer décrocher un ticket qualificatif au second tour.



Calendrier de la compétition

















