Le Canada promet de ne mÃ©nager aucun effort pour la libÃ©ration du dÃ©putÃ© Biram

Alakhbar – Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a promis de déployer tous les efforts nécessaires, afin d’obtenir du pouvoir de Nouakchott, la mise en liberté du président de l’IRA Mauritanie et député à l’Assemblée nationale Biram Ould Dah Ould Abeid, toujours détenu à la prison centrale de la capitale.



Le Chef du gouvernement canadien s’est engagé par ailleurs à œuvrer en faveur de l’amélioration de l’état de lieux des droits de l’homme en Mauritanie.



Les promesses de Trudeau interviennent en réponse à une demande faite par la présidente de la section de l’IRA Canada, Kadiata Ba, au cours d’une rencontre entre le PM canadien et des militants mauritaniens du parti libéral canadien dirigé par Trudeau.



L’engagement du Chef du gouvernement intervient par ailleurs, quelques jours, avant la présentation du Bloc Québécois au parlement fédéral d’une plateforme appelant le gouvernement d'Ottawa à faire pression sur Nouakchott afin de libérer Ould Abeidy.



