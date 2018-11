Nouakchott-Ouest : Un jeune homme tuÃ© Ã  coups de poignards Ã  Sebkha

Tawary - Un jeune homme répondant aux initiales de S.O.A né en 1994, à El Mina, a été tué, ce samedi 10 novembre, peu avant le crépuscule aux abords du marché de Sebkha, non loin d’une station-service, rapporte une source.



Selon plusieurs sources concordantes, S… a été attaqué par une bande de trois jeunes armés. Ces derniers lui ont assené plusieurs coups de poignards sur des parties sensibles de son corps. Abandonné sur le lieu de l’attaque, il fut découvert par des passants qui à leur tour, alertèrent la police qui passe aux secours, dit-on.



Et c’est en cours de route pour le centre hospitalier national, qu’il décède, précisent les sources précitées.



A en croire que les éléments de la brigade recherche sont sur les pistes pour déloger les auteurs de ce meurtre. Au moment, où, nous mettons en ligne cette informations, les causes de ce crime restent inconnus.



Selon nos informations, il s’agit du troisième meurtre à moins d’un mois dans la même zone administrative.









