Niakware : besoin d'aide de M'Barka Fall, pour soigner sa jambe

Quelques informations à savoir : Arrivée à Nouakchott le 24 mars 2018 : pour commencer, elle a fait des analyses : dermatologie, biologie et une biopsie.



Résultats (28 mai 2018) : c'est une tumeur bénigne, la solution est une ablation chirurgicale. Préparation de l'opération : visites médicales- jeudi 12 juillet 2018 L'opération réalisée avec succés le jeudi 5 octobre 2018.



Merci à tous pour l'élan de solidarité Grand merci à Dr Ousmane SY pour la coordination et à toute l'équipe de suivi !



Voici l’histoire, aujourd’hui, devenue un peu lointaine de M’Barka, celle d’une petite fille de 9 ans, au fin fond d’un petit village du sud de la Mauritanie, Niakware. Elle était gaie, aidait sa maman, allait à l’école, jouait et criait avec ceux qui l’entouraient.



Voici M’Barka, que vous voyez !



Une jolie petite fille de 9 ans, comme beaucoup d’autres de son âge et c’est tout !



Aujourd’hui, pourtant, M’Barka Fall est habitée par un visage impassible. Elle ne se rend plus à l’école, ne peut guère jouer et crier avec ses amis. Elle est repliée sur elle-même et souffre 24h/24h en silence.



Sa jambe lui cause d’intenses douleurs. La mignonne fillette ne peut plus bien marcher. Mais, sa maman a bien une canne non ! Alors, pour elle, il est peut-être aussi normal de souffrir de son membre inférieur.



Depuis trois ans, cette très jeune et jolie fille est victime d’un mal qui, visuellement, fait peur, surtout pour une toute petite et innocente gamine de son âge. Ce mal, elle ne sait guère ce que c’est et personne ne le lui explique. Elle est, ainsi, simplement résignée sur son sort comme sur celui de sa mère.



Alors en quoi consiste ce mal qui lancine cette petite et courageuse fille ?



Jugez par vous-même à travers cette photo



Sa maman aussi ne sait pas trop ce qui ronge sa fille et, comme elle, elle a très peur.



La réalité, selon les médecins, qui ont découvert sa jambe malade lors de la dernière caravane de santé de l'association Santé Tékane et ACTUME du 24 au 25 février 2018, est qu’un os est, vraisemblablement, déjà abimé, qu’une jambe va probablement falloir être couper … Si quelque chose n'est pas fait dans l’urgence. Il faut donc agir vite, sinon nous risquons d’assister un cruel dénouement de la situation de cet enfant dans une moyenne échéance.



S’il vous plait ! Aidez M'Barka à retrouver l'usage normal de sa jambe afin qu'elle renoue avec le chemin de l'école et entrevoit l’avenir du bon côté.



Tous les fonds collectés seront destinés à la prise en charge :



du voyage aller et retour de M’barka Fall entre Niakware et Nouakchott (350 km) des consultations, analyses, etc.



du coût de l'opération, de l’hospitalisation et des autres dépenses indispensables à sa guérison. des frais d'hébergement.



* Le surplus des dons collectés servira aux cas similaires.



---------



Contact :



France : M. Oumar KANE - Téléphone : +33 6 68 71 02 72 // Loïc BOIREAU - Téléphone : +33 6 88 21 97 88



Mauritanie - Dr Ousmane SY // Fatimata SY



- Mail : actume.contact@actume.org.

- Web : actume.org

























