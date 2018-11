Prix Jeunesse Francophonie 2018: un mauritanien obtient le Prix SpÃ©cial du Jeune Leader Francophone

Lmechri Ould Rabbany - Dr. Sidi Mohamed Ould Dhaker a reçu vendredi à Abidjan, le prestigieux Prix Spécial du Jeune Leader Francophone de l’année 2018 dans le cadre des prix Jeunesse Francophonie. Il est le premier citoyen mauritanien à obtenir ce prix.



Selon le site du prix, les Prix Jeunesse Francophonie sont décernés chaque année à des personnalités jeunes de moins de 35 ans qui font bouger le monde francophone. Les jeunes récompensés démontrent un grand potentiel de leadership. Ce potentiel les prédispose à jouer un rôle clé dans l’avenir dans le développement du continent africain et l’espace de la francophonie.



L’événement est organisé chaque année par l’organisation africaine Francophonie 3535 sous la tutelle de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Le lauréat du prix, Dr. Sidi Mohamed Ould Dhaker, est actuellement le chef de Cabinet du Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie. Il a occupé auparavant le poste de Directeur du Centre de Pilotage Stratégique, responsable de communication au sein de la Banque.



Dr. Dhaker est également Professeur associé d’économie et de management dans plusieurs institutions de l’enseignement supérieur, notamment à l’Université de Nouakchott Al Aasriya et l’Ecole Supérieure Polytechnique. Avant de rejoindre la BCM, il a travaillé pour plusieurs organisations internationales en Afrique de l’Ouest et en Europe.



Dr. Sidi Mohamed Dhaker est diplômé de plusieurs universités prestigieuses notamment l’Université de Versailles et HEC Paris en France et l’Université de Georgetown et l’Université de Georgia aux Etats-Unis.



Il a déjà été reçu plusieurs prix notamment en tant que Jeune Leader Africain dans le cadre du Mandela Washington Fellowship du Président Obama en 2015 et en tant Leader Emergent du Programme Atlantic Dialogues du German Marshal Fun et de l’OCP Policy Center en 2017.



Ci-après le site du prix:



http://www.francophonie3535.com/35-jeunes-qui-font-bouger-la-francophonie-en-2018.html



