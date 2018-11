Le DG de TADAMOUN inaugure une Ã©cole complÃ¨te dans la localitÃ© de TÃ©thiane [PhotoReportage]

Agence Tadamoun - Le Directeur Général de l'Agence Nationale TADAMOUN pour la Lutte contre les Séquelles de l'Esclavage, l'Insertion et la Lutte contre la Pauvreté, Me Hamdi Ould Mahjoub, a présidé, lundi 12 novembre 2018, dans la localité de Téthiane, commune de Djewol, moughataa de Kaédi, la cérémonie d'inauguration d'une école complète totalement équipée.



L’occasion pour le directeur général de TADAMOUN de rappeler que cette réalisation s’inscrive dans le cadre des programmes sociaux de TADAMOUN qui donnent la priorité, suivant les directives du Président Mohamed Ould Abdel Aziz, à l'amélioration des services de base au profit des populations vulnérables. Il a insisté sur l’importance pour la communauté nationale entière de la scolarité de tous ses enfants.



"La scolarité des enfants doit-être toujours l’une des priorités des parents. Et notre objectif est que l'école de la République reste un creuset d'unité et un facteur de promotion sociale", a précisé Me Hamdi Ould Mahjoub.



Auparavant, le maire de la commune de Djewol, Oumar Abdoulaye LY a remercié, au nom des populations de cette localité du Fouta, "TADAMOUN pour la réalisation de ce bel édifice éducationnel qui réponde parfaitement aux doléances des populations" et de rappeler que "cette belle inauguration de Téthiane coïncide avec l’exécution de méga-projets dans sa commune".



Le chef du village de Téthiane, Abdoulaye Amadou Barry, a «chaleureusement félicité le Directeur Général de TADAMOUN pour les nombreuses réalisations dans toutes les wilayas du pays ».



Le Directeur Général de TADAMOUN était accompagné du wali du Gorgol, Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya.



Source: COMM TADAMOUN



