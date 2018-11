Mauritanie: effervescence avant le match contre le Botswana

Africa Top Success - Le charme du foot est ce plaisir que cette discipline sportive procure pour des galeries des clubs et autres sélections de leurs pays respectifs. C’est le cas de la Mauritanie où les citoyens et à l’instar de beaucoup d’autres au monde respirent football, un sport favori par excellence.



Ainsi donc, et à une semaine du match de la 5è journée des éliminatoires de la CAN-2019, où la sélection de ce pays affrontera au stade de Nouakchott son adversaire du Botswana, toute la Mauritanie retient son souffle, autrement dit, attend cette rencontre avec impatience. Ce match est au cœur des débats et des échanges de pronostics entre les supporters.



Pour les pronostics, tout le monde va de sa propre analyse. La majorité des supporters prédit un succès de la sélection de leur pays. Il faut dire que l’engouement n’a jamais été intense, que celui de ces derniers jours, où dans les cafétérias, des stations de bus, on ne pare que de cette rencontre. Certains voient cette rencontre face au Botswana celle de tous les dangers.



Partant du fait que cette équipe du Botswana qui reste une équipe modeste ou qui n’a rien d’un foudre de guerre, les capés de Corentin Martins peuvent battre les botswanais et prendre les trois points. D’ailleurs l’adversaire qui est déjà éliminé avant même le déroulement de la 5è journée dans ce groupe.



En effet, dans ce groupe « I », le Botswana ferme la marche au classement général après quatre rencontres jouées et un seul point de pris. La sélection mauritanienne est leader avec 9 points de récoltés sur les 12 mis en jeu déjà. Même avec cette situation au classement, certains analystes et observateurs estiment que la sélection devrait jouer la prudence.



D’ici Dimanche prochain, on estime que la sélection mauritanienne aura un bon coup à jouer, même si pour les analystes sportifs les plus avertis, il faut se méfier des botswanais qui seraient capables du meilleur comme du pire, eux qui joueront sans pression.













