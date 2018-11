VidÃ©o. Mauritanie: Nouakchott a vibrÃ© aux rythmes du Festival Jazz Plus

Le360 - La capitale mauritanienne a vibré, du 5 au 10 novembre, aux sons et aux décibels de la 4e édition du Festival Jazz Plus de Nouakchott. Un programme riche et varié, pour le plus grand bonheur des mélomanes.



Cette manifestation, organisée par l’Association «Walfadjiri», a bénéficié de l’appui du ministère de la Culture et de l’artisanat, des ambassades de France et d’Espagne, avec, comme transporteur officiel, la Royal Air Maroc (RAM).



Le clou de cette manifestation, célébrée du 5 au 10 novembre dernier, a été un concert organisé vendredi soir au village de la biodiversité, avec la participation de tous les groupes musicaux.



Maimouna mint Saleck, membre du comté d’organisation explique la portée de cet évènement et en détaille le programme et ses objectifs.



Babi Sarr, promoteur de cet évènement présente quant à lui ce festival comme «un grand rendez d’échanges culturels entre musiciens mauritaniens, ceux de la sous-région, ainsi que d’autres professionnels issus de tous les horizons».



De nombreux musiciens nationaux et étrangers se sont produits au cours de cette édition du Festival Jazz Plus de Nouakchott, dont Mouna Dendenni (Mauritanie), Fama MBaye (Mauritanie), Talibé Groupe (Mauritanie), Babi Sarr et le Dental Orchestra (Mauritanie), Walfajiri et le Walf Académie (Mauritanie), Leila Olives Miské (Mauritanie et France), le duo Germaine Lopez et Antonio Tolédo (Espagne), et le New Orléans Jazz Band (France-USA).



En plus de ses nombreux spectacles, ce rendez-vous annuel a également permis de former de jeunes Mauritaniens aux techniques de son, grâce à des séances pédagogiques de découverte et d’initiation au Jazz. De plus, une exposition sur les instruments de la musique traditionnelle de Mauritanie a été organisée ainsi qu'une rencontre littéraire placée sous le thème «littérature et jazz»…



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité