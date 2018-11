Des fleurs dÃ©posÃ©es sur les tombes de soldats britanniques Ã  Nouadhibou

Saharamédias - L’ambassadeur de grande Bretagne en Mauritanie Sam Thomas a déposé dimanche une gerbe de fleurs sur les tombes de 5 soldats britanniques tués à Nouadhibou, lors de la deuxième guerre mondiale.



Cette cérémonie s’est déroulée à l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice qui avait mis fin à la première guerre mondiale.



Intervenant à cette occasion l’ambassadeur de Grande Bretagne en Mauritanie a salué la nouvelle étape dans les relations mauritano-britannique avec l’ouverture d’une ambassade de Grande Bretagne à Nouakchott avant d’ajouter qu’il « est important en cette circonstance de se souvenir de personnes qui ont perdu leurs vies afin de nous assurer la liberté que nous vivons aujourd’hui ».



Nous devons penser et méditer afin que les valeurs communes comme la paix et la sécurité contribuent à l’entente dans un contexte caractérisé par des défis croissants.



La tradition en Angleterre, prévoit à l’occasion de l’armistice d’honorer la mémoire des britanniques, les ressortissants du Commonwealth et les soldats alliés lors des deux guerres mondiales lors du 20ème anniversaire et les conflits qui les ont suivi.













