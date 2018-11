Frappes israÃ©liennes et barrage de roquettes : nouvelle flambÃ©e de violences Ã  Gaza

Le Monde - Affirmant réagir à une incursion des forces israéliennes dimanche, le Hamas a procédé lundi à des tirs de roquettes. Les avions de combat israéliens ont riposté, détruisant notamment le bâtiment de la chaîne TV Al-Aqsa.



La bande de Gaza est en proie, lundi 12 novembre, à une nouvelle flambée de violences avec un barrage de roquettes en direction d’Israël et des frappes aériennes israéliennes à travers l’enclave palestinienne.



Deux Palestiniens ont été tués et trois blessés dans le nord de l’enclave par les frappes israéliennes, a fait savoir le ministère gazaoui de la santé. Au moins quatre personnes ont été blessées côté israélien, dont un jeune soldat de 19 ans dans un état critique.



La crainte d’une quatrième guerre en dix ans



Ces hostilités surviennent après des mois de tensions faisant redouter une quatrième guerre en dix ans entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas qui gouverne sans partage l’enclave sous blocus, coincée entre l’Etat hébreu, l’Egypte et la Méditerranée. Elles interviennent au lendemain d’une opération des forces spéciales israéliennes qui a mal tourné et dans laquelle un officier israélien et sept Palestiniens ont été tués.



Au bout d’une journée de répit, les violences ont repris lundi en fin d’après-midi : l’armée israélienne a déclaré avoir dénombré environ 300 tirs en provenance de Gaza, dont une soixantaine a été interceptée, selon elle, par le système de défense antimissile. Un de ces tirs a atteint directement un bus israélien, faisant un blessé grave. Six personnes ont été légèrement blessées par le tir d’une roquette à Sderot, une ville du sud d’Israël proche de la bande de Gaza.



Les avions de combat, les hélicoptères d’attaque et les chars israéliens ont répliqué en frappant plus de vingt positions du Hamas et du Jihad islamique, deuxième force islamiste palestinienne, a fait savoir l’armée. Trois Palestiniens ont été tués par les frappes israéliennes, deux dans le nord et un dans le sud de la bande de Gaza, a rapporté le ministère gazaoui de la santé, qui a fait état de neuf blessés. « Les avions de combat israéliens ont commencé à frapper des cibles terroristes à travers la bande de Gaza », a annoncé l’armée israélienne.



Retour prématuré de Benyamin Nétanyahou



Le bâtiment d’Al-Aqsa TV, la chaîne du Hamas, a été détruit par l’aviation israélienne, a priori sans faire de victime. Les frappes israéliennes ont été précédées par l’envoi de dispositifs non explosifs ou de faible puissance communément employés par l’armée israélienne pour signifier aux occupants d’un bâtiment civil d’évacuer les lieux avant une attaque.



La chaîne, disparue provisoirement des écrans après l’attaque, a ensuite annoncé sur Twitter reprendre sa diffusion d’un lieu non précisé, « après la destruction [de son] siège par les appareils » israéliens. Al-Aqsa TV est « la propriété et l’instrument du Hamas », a dit l’armée israélienne dans un communiqué. « Elle contribue aux agissements militaires du Hamas, notamment en fournissant des messages opérationnels aux militants, en dirigeant et en appelant ouvertement à des actes terroristes contre Israël, et en indiquant comment mener ces activités terroristes. »



Les brigades Ezzedine Al-Qassam, le bras armé du Hamas, ont fait savoir, lundi dans la soirée, avoir lancé les roquettes en représailles aux événements de dimanche, durant lesquels un lieutenant-colonel israélien et sept Palestiniens, dont un commandant local de la branche armée du Hamas, ont trouvé la mort dans une incursion de forces spéciales israéliennes à l’intérieur de la bande de Gaza. Les brigades ont menacé d’intensifier leurs frappes en fonction de la riposte israélienne.



La confrontation de dimanche a provoqué le retour prématuré de Paris du premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, qui a réuni lundi le ministre de la défense, Avigdor Lieberman, et les responsables de la sécurité. Il a déclaré qu’il ne « reculerait pas devant une guerre », si elle était nécessaire, mais chercherait à l’éviter « si elle n’était pas indispensable ».



L’envoyé spécial de l’ONU Nickolay Mladenov a de son côté dit continuer à travailler avec l’Egypte voisine pour éloigner Gaza des « bords de l’abîme ». « L’escalade des dernières 24 heures est extrêmement dangereuse et inconsidérée », a-t-il tweeté.



Le Monde avec AFP









