En images, le Directeur GÃ©nÃ©ral de TADAMOUN inaugure des amÃ©nagements hydro-agricoles au Gorgol

Agence Tadamoun - Le Directeur Général de l'Agence Nationale TADAMOUN pour la Lutte contre les Séquelles de l'Esclavage, l'Insertion et la Lutte contre la Pauvreté, Me Hamdi Ould Mahjoub a présidé, lundi 12 novembre 2018, à Téthiane, commune de Djéwol, moughataa de Kaédi, la cérémonie de remise aux populations de la dite localité, des périmètres hydro agricoles aménagés d’une superficie de 100 hectares.



Ces aménagements agricoles bénéficieront à une population totale de 215 ménages. Trois volets constituent l’ossature de cet important investissement. D’abord, la station de pompage. Ensuite, le réseau d’irrigation et la troisième composante reste celle du réseau de drainage ; Cette importante réalisation s'inscrit dans le cadre des programmes sociaux de TADAMOUN qui donnent la priorité à l'amélioration des services de base des populations vulnérables.



Le Directeur Général de TADAMOUN était accompagné du wali du Gorgol, Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya.



Source: COMM Tadamoun



