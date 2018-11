Mauritanie : dÃ©marrage du marathon budgÃ©taire Ã  lâ€™assemblÃ©e nationale

Les Mauritanies - La commission des finances de l’Assemblée nationale a entamé, vendredi 10 novembre, son marathon budgétaire. Cet exercice est consacré à l’examination des différents budgets de plusieurs organes publics et ministères, dans le cadre du projet de loi de finances de 2019.



Lors des prochains jours, les ministres des différents départements vont se défiler au niveau de l’institution pour présenter leur budget initial 2019. Dans la même veine, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedou Ould Abdalla, est passé, lundi 12 novembre, à cette entité.



Le ministre a exposé de manière détaillée les différents chapitres du budget de son département pour l’année 2019, chiffré à un montant de 28. 9990.3293 Ouguiyas.



Le montant alloué à la gestion est de 2.358.903.293 et celui de l’investissement de 541.000.000 ouguiyas.



À noter que c’est à la fin des travaux en commission que la chambre basse va démarrer les plénières pour l’adoption des projets de budget avant le 31 décembre 2018.



Ibrahima Junior Dia









