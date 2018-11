Mourabitoune espoirs: la prÃ©paration se poursuit

RIM Sport - À deux jours de leur entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations U-23, les Mourabitounes espoirs dirigés par Baye Ba poursuivent leur préparation.



Ce lundi après-midi, les partenaires de Hassen Teguedi ont effectué une séance d’entraînement au stade Cheikha Boïdiya, afin de peaufiner les quelques réglages avant ce match aller contre la Guinée, mercredi (17h GMT).



Source: ffrim













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité