Ould Maham :

Adrar Info - « Nous leur avons remis Senoussi contre un milliard de dollars ,quel inconvénient en cela ? Nous allons, (avec ce montant), financer des projets géants tels que des routes et la construction d’un complexe résidentiel dans le quartier Tarhil.»



Ce tweet émane du ministre mauritanien, Sidi Mohamed Ould Mohamed, porte-parole du gouvernement actuel. Bien que ce texte ait été publié depuis plusieurs années, c’est la première déclaration attribuée à une personnalité proche du président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz qui, jusqu’à récemment, niait la prise par son gouvernement d’une rançon offerte par les dirigeants de Tripoli.



C’était en échange de l’extradition, de Abdoullah al-Senoussi, directeur des services de renseignement du défunt colonel libyen Mouammar Kadhafi qui a demandé la sécurité à Nouakchott, avant d’être remis à ses adversaires dans le cadre d’un contrat controversé !.

















