Mourabitounes : DÃ©but du rassemblement !

RIM Sport - Les Mourabitounes ont entamé, ce lundi 12 novembre 2018, un regroupement fermé à Nouakchott en perspective du match de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre le Botswana.



Dimanche, trois joueurs - Saly Sarr, Diadié Diarra et Hamza Jawar - sont arrivés tard dans la nuit en compagnie des membres du staff, Ahmed Aït-Ouarab (adjoint), David Klein (coach des gardiens) et François Darras (Kiné).



La venue des trois Mourabitounes porte à onze le nombre de joueurs expatriés ayant regagné la capitale mauritanienne après Adama Ba, Mamadou Niass, Bessam, Abdallahi Soudani, Alassane Diop, Aly Abeid, Bakary N’Diaye et Ismael Diakité.



Hassen El Id, Abdelkader Thiam et Issa Samba sont attendus ce lundi soir en attendant les arrivées demain mardi de Khassa Camara et Dialo Guidilèye.



Les 24 Mourabitounes pour le Botswana :



Gardiens (3) : Souleimane BRAHIM (FC Nouadhibou), Boubacar SALAHDIN (FC Tevragh-Zeïna), Namori DIAW (ASC Kédia)



Défenseurs (9) : Abdoul BA (AJ Auxerre/France), Bakary N’DIAYE (Difaâ Hassani d'El Jadida/Maroc), Saly SARR (Servette FC/Suisse), Diadié DIARRA (CS Sedan Ardennes/France), Issa SAMBA (AJ Auxerre/France), El Mostapha DIAW (Nouakchott King’s), Hamza JAWAR (USON Mondeville/France), Aly ABEID (Deportiva Alcorcón/Espagne), Abdelkader THIAM (US Orléans/France)



Milieux (6) : Hassen El ID (Real Valladolid/Espagne), Khassa CAMARA (AO Xanthi/Grèce), Mohamed Dellah YALI (FC Tevragh-Zeïna), Dialo GUIDILÈYE (Keşlə FK/Azerbaïdjan), Abdoulaye GAYE (FC Nouadhibou), Alassane DIOP (Hajer FC/Arabie Saoudite)



Attaquants (6) : Adama BA (Giresunspor Kulübü/Turquie), Ismael DIAKITÉ (US Tataouine/Tunisie), Mamadou NIASS (Salam Zgharta/Liban), Khalil Moulay Ahmed BESSAM (AS Gabès/Tunisie), Abdallahi SOUDANI (AS Gabès/Tunisie), Homeye TANJY (FC Nouadhibou)



Source: ffrim









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité