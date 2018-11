CommuniquÃ© de presse sur la session du Bureau exÃ©cutif

UFP - Le BE a tenu les travaux de sa session extraordinaire les 3, 4 et 5 novembre 2018, au siège du Parti , sous la présidence du camarade Mohamed Maouloud. L’ordre du jour a porté sur les questions suivantes :



1 . Quelques questions urgentes



-La tenue du congrès

-Le bilan de la campagne électorale précédente ;

-La future élections présidentielle

-La tenue du Conseil National



2. La préservation et la consolidation de l’unité du parti



Au terme de débats francs et sincères, le BE :



- a décidé de la tenue du congrès après la future élection présidentielle. Le BE a aussi donné mandat au CP pour convoquer le CN et pour préparer les positions du parti en rapport avec la présidentielle future.



- A adopté une résolution sur la consolidation de l’unité du parti, appelant les militants à resserrer leurs rangs, à respecter les textes en matière d’organisation afin de permettre au parti de jouer le rôle attendu de lui par ses bases et par l’opinion nationale lors des batailles politiques qui s’annoncent pour le pays. Il a par la suite renouvelé son entière confiance en son comité permanent et son président et a pris une résolution sur les dernières élections - législatives, régionales et municipales -, sur la session parlementaire et sur la détention arbitraire du député Biram Dah Abeid.



Nouakchott, le 9 novembre 2018



La commission de communication









