Le responsable belge de lâ€™immigration dÃ©pÃªchÃ© Ã  Nouakchott

Sahara Médias - Le premier ministre mauritanien Mohamed Salem O. Bechir s’est entretenu ce mardi avec le secrétaire d’état belge chargé de l’immigration Théo Franken à propos du dossier de la migration et la coopération qui s’y rapporte.



Interrogé après cette rencontre, le responsable belge a dit qu’il avait informé le premier ministre du contenu de l’accord signé entre la Mauritanie et la Belgique relatif à l’immigration et les domaines de la coopération qui s’y rapportent, ajoutant que l’immigration était l’un des défis les plus importants auxquels font face les pays européens et africains.



Il s’est déclaré optimiste quant à la capacité de la Mauritanie et la Belgique de relever ce défi eu égard au niveau de leur coopération. Le secrétaire d’état belge était arrivé dans la nuit de lundi à mardi et devra rencontrer, lors de sa visite des membres du gouvernement mauritanien.



Il est accompagné par une importante délégation de son pays et évoquera avec des responsables gouvernementaux mauritaniens les différents volets de la coopération entre les deux pays et les moyens de les développer.



Le secrétaire d’état belge s’était engagé l’année dernière à rapatrier tous les migrants clandestins dans leurs pays d’origine.



Dans une déclaration faite, Théo Franken avait dit qu’il n’y avait pas d’asile pour les migrants en Belgique qui ne cherchent pas refuge en Belgique, selon lui mais plutôt à se rendre en Angleterre.



Il avait réaffirmé que les migrants clandestins seront arrêtés et acheminés vers leurs pays d’origine.













