Le dÃ©putÃ© Biram Ould Abeidi privÃ© de son salaire

Alakhbar – Le retard du paiement du salaire du député Biram Dah Abeid est dû au fait que le parlementaire détenu, n’a pas présenté de compte bancaire ou de procuration aux services habilités de l’Assemblée nationale, révèlent des sources au sein de cette hémicycle parlementaire.



Les procédures de versement du salaire du député sont désormais engagées, depuis le dépôt du compte bancaire de Ould Abeid, apprend-on. Le gouvernement a privé Biram Dah ABEID de son salaire pour le mois passé (octobre 2018), alors que les 152 autres députés ont perçu les leurs.



Ould Dah croupit toujours en prison, bien qu’il ait réussi à arracher le ticket d’entrée au parlement au cours des dernières élections législatives et que les autorités tergiversent sur sa mise en liberté ou sa comparution.



Des délibérations visant à émettre une motion de l’arrêt des poursuites judiciaires du député se sont déroulées récemment à l’Assemblée nationale, a affirmé le président du parti Sawab Abdessalam Ould Horma.



Le député Biram avait été arrêté en aout 2018, à la suite d’une plainte déposée contre lui par le journaliste Deddah Abdallahi, l’accusant de calomnie, d’insulte et d’incitation contre sa personne, dans des enregistrements WhatsAPP, après sa réalisation d’un reportage sur l’alliance IRA-Sawab.



