RemontÃ© contre un contrÃ´le de papiers, un agent de la garde avale la clef de son vÃ©hicule

Atlasinfo – Un agent de la garde nationale a avalé la clef de son véhicule. Un geste dangereux commis, après une immobilisation et un contrôle de son véhicule.



L’inspection de la voiture avait conduit les services chargés de la sécurité routière, à décider de parquer le véhicule à la fourrière pour infraction.



Evacué à l’hôpital militaire, le garde devra subir une opération chirurgicale complexe afin de retirer la clef.



Traduit de l’Arabe par Cridem



http://atlasinfo.info/node/19403













