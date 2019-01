52 dÃ©putÃ©s signent une motion dâ€™amendement de la Constitution

Mourassiloun – Prés de 52 députés du parlement mauritanien sur les 157 que compte l’Assemblée nationale ; exception faite des députés représentant les mauritaniens à l’étranger, non encore élus, ont signé une motion de modification de la Constitution, révèlent des sources.



Le président du Groupe de la Majorité parlementaire Mohamed Yahya Ould Kherchi a appelé à cette occasion les députés à se joindre à cette pétition.



Avec 52 signatures déjà confirmées, plus du tiers du Parlement mauritanien ( + de 52), aurait signé cette motion d’amendement de la Loi Fondamentale.



Traduit de l’Arabe par Cridem



http://mourassiloun.com/node/6508