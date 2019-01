Le nom d'Ivanka Trump circule pour la prÃ©sidence de la Banque mondiale

Le Figaro - Les noms des potentiels remplaçants de Jim Yong Kim à la tête de la Banque mondiale commencent à circuler, et parmi eux figure celui de la fille du président Donald Trump, Ivanka Trump, actuelle conseillère à la Maison Blanche, affirme le Financial Times vendredi.



David Malpass, un des hauts responsables du Trésor, ainsi que l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley et Mark Green, président de l'agence américaine de développement international (Usaid), sont également cités par le quotidien des affaires britannique qui ne dévoile pas ses sources.



"Nous n'allons pas faire de commentaires sur les candidats potentiels", a indiqué à l'AFP une porte-parole du Trésor. "Le Trésor a reçu un nombre important de recommandations pour de bons candidats", a-t-elle ajouté.



"Nous commençons le processus interne de passage en revue (de ces candidats) en vue de la nomination (d'un candidat de nationalité) américaine. Nous sommes impatients de travailler avec les gouverneurs (de la Banque mondiale) pour sélectionner un nouveau dirigeant", a-t-elle ajouté.



Le Figaro.fr avec AFP









