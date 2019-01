Tidjikja : Ouverture vendredi soir, des journÃ©es pour la sauvegarde de la Ghadima, ancien ksar de la ville

Le Calame - La quatrième édition des journées pour la sauvegarde la Ghadima, ancien ksar de Tidjikja ont démarré vendredi soir dans la capitale du Tagant.



Ont pris part à cette cérémonie, les autorités administratives, communales, le conservateur national du patrimoine au ministère de la culture, de l’artisanat, Namay Ould Salihy et les membres de l’association pour la sauvegarde la Ghadima (ASG) et de nombreux ressortissants de la ville venus de Nouakchott et d’ailleurs, en Mauritanie.



Prenant la parole à cette occasion, le président de l’ASG, M. Taleb Mohamed Ould Lemrabott, a remercié tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la préservation du patrimoine culturel de Tidjikja, le ministère de la culture et de l’artisanat, l’association des amis de Tidjikja et tous les natifs de la ville, en particuliers, ceux qui disposent de maisons dans le vieux quartier.



Ould Lerambott s’est félicité de la prise de conscience des fils de Tidjikja quant à la nécessité de préserver, de sécuriser et de conserver leur patrimoine séculaire. Il a cité pour preuve le cas des certains privés qui ont décidé de restaurer d’eux-mêmes, les maisons de leurs ancêtres, en ruine, avec l’engagement de se passer désormais du ciment et du fer. Certains ont même démoli celles qu’ils avaient reconstruites en béton, a relevé avec intérêt le président de l’ASG.



Il a enfin dit attendre des différents ateliers des contributions importantes permettant à l’ASG de poursuivre la mise en œuvre de son plan d’action.



Au menu de la 2e journée des manifestions, une visite de la Ghadima pour se constater de visu, les actions réalisées dans le domaine de la restauration des maisons et des ruelles, jusqu’ici en ruines ou fortement dégradées, une exposition des manuscrits et de produits artisanaux, un exposé débat sur la problématique de l’eau dans l’oasis de Tidjikja et enfin, une soirée artistique.













