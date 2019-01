Des dÃ©putÃ©s de la majoritÃ© hostiles Ã  tout amendement constitutionnel

Akhbar Watan – Les noms qui suivent représentent ceux des députés de la Majorité présidentielle, profondément attachés à la position du Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, quant au 3e mandat et à l’amendement de la Constitution.



Une attitude régulièrement réitérée par le Chef de l’Etat aux médias nationaux et internationaux, selon laquelle, il ne briguera pas un 3e mandat :



- Boidiel Ould Houmeid,



- Lemrabott Ould Benahi,



- Mohamed Mahmoud Ould Hanena,



- Mohamed Ould R’Zeizim,



- Mohamed Ould Didi,



- Fatimetou Mint El Mahmoud,



- Mohamed Mahmoud Gherchi,



- Dane Ould Outhmane,



- Jemal Ould Yedali



- Et le député de la moughataa de N’Beikett Lahouach



Traduit de l’Arabe par Cridem



