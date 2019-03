DÃ©cÃ¨s jeudi matin du Magistrat Didi Ould Bounama

Essahraa - L’ex président de la Ceni et Magistrat à la retraite, Didi Ould Bounama, est décédé jeudi matin 14 mars courant, des suites d’une longue maladie.



Fonctionnaire de longue date au ministère de la justice, il a occupé également les postes de ministre de la culture et de l’orientation islamique et de Président du Conseil Constitutionnel et après la retraite de Président de la Communauté Urbaine de Nouakchott.



Nommé en avril 2018 Président de la Ceni, il n’a pu s’acquitter de cette mission à cause de la maladie qui l’a contraint de rester au lit jusqu’à son décès.



Qu’Allah le Tout Puissant l’accueille en Son Saint Paradis. Amine



A Allah nous appartenons et à Lui nous reviendrons.









