ADIL sâ€™oriente vers lâ€™annonce de son soutien au candidat Ould Ghazouani

Alakhbar - ADIL, un parti d’opposition, présidé par l’ex Premier ministre Yahya Ould Ahmed Waghef, s’oriente vers la publication imminente d’un communiqué, dans lequel, il annonce son soutien aux élections présidentielles de juin prochain, au candidat du pouvoir, en l’occurrence, le ministre de la Défense Nationale, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould El Ghazouani.



Le parti motive sa décision d’une part par l’échec de l’opposition à trouver un candidat unique à ces présidentielles et d’autre part de ne plus se trouver dans l’embarras de soutenir tout candidat de ce bloc, indiquent des sources.



ADIL qui souhaitait que l’opposition aille en front uni à ces élections affirme ne pouvoir apporter son soutien à l’un de ses partis au détriment de l’autre, rapportent les sources précitées.



Traduit de l'Arabe par Cridem









