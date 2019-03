PistÃ©s par les Mourabitounes, Bingourou Kamara et Aboubakar Kamara Ã©voquent la TaniÃ¨re

APS - Bingourou Kamara et Aboubakar Kamara, deux footballeurs nés en France et pistés par la sélection mauritanienne ont fait part de leur désir de jouer pour celle du Sénégal, a révélé l’entraineur de la Mauritanie Corentin Martins.



"J’ai rencontré Bingourou (Kamara) et on a eu une bonne discussion. Il était plutôt à l’écoute. Ce n’est peut-être pas encore le moment car il peut encore jouer avec l’équipe de France espoir un Championnat d’Europe et les Jeux Olympiques. Sans oublier qu’on a la concurrence du Sénégal sur ce dossier", a-t-il dit.



Dans des propos publiés sur le site officiel de la Fédération mauritanienne de football, il dit avoir de même parlé avec Aboubakar Kamara une fois au téléphone, entretien au cours duquel ce dernier lui a parlé de "la possibilité du Sénégal".



Agé de 22 ans et gardien de but du RC Strasbourg (élite française), Bingourou Kamara qui a joué à Tours avant de s’engager la saison dernière avec son club actuel, est présenté comme un portier ayant un gros potentiel.



L’attaquant Aboubakar Kamara, âgé lui de 24 ans, joue actuellement sous les couleurs de Yeri Matalyaspor (Turquie) où il est prêté par Fulham (Angleterre).



La Mauritanie est qualifiée pour la première phase finale de CAN de son histoire à une journée de la fin des éliminatoires qui se jouera pendant ce mois de mars.



SD/ASG/BK









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité