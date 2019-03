Le ministre de la Culture remet un message Ã©crit du PrÃ©sident de la RÃ©publique au PrÃ©sident du Conseil PrÃ©sidentiel de Libye

AMI - Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Me Sidi Mohamed Ould Maham a remis, jeudi à Tripoli, un message écrit de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République au Président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale de Libye, Monsieur Fayez Moustapha el-Sarraj.



L’envoyé spécial du Président de la République, a transmis à Monsieur Fayez Moustapha el-Sarraj, au cours de l’audience qu’il lui a accordée au siège du conseil, les salutations de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz ainsi que sa détermination à développer et à renforcer les relations de coopération entre les deux pays frères.



Le Président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale de Libye s’est, de son côté, félicité des relations exemplaires unissant la Mauritanie à la Libye.



L’entrevue s’est déroulée en présence du chargé d’Affaires de l’ambassade de Mauritanie auprès de la Libye, M. Taleb Lehbib et du directeur du département arabe au ministère libyen des Affaires étrangères.









