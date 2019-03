Le Soudan dotÃ© d'un nouveau gouvernement

Africanews - Le président soudanais Omar el-Béchir a dévoilé mercredi sa nouvelle équipe gouvernementale, annoncent des médias locaux.



L’annonce a été faite par le Premier ministre nouvellement nommé Mohamed Taher Eila, lors d’une conférence de presse mercredi à Khartoum.



D’après Mohamed Taher Eila, la nouvelle équipe comprend 21 ministres fédéraux et 18 ministres d‘État. Un gouvernement « de technocrates » destiné à « faire face à la crise économique » qui frappe le pays ces derniers temps.



Une crise aggravée par des manifestations en cours exigeant le départ du président el-Béchir au pouvoir depuis 1989. Lesquelles manifestations sont nées de l’augmentation du prix du pain par Khartoum.



Selon des ONG, des dizaines de Soudanais ont déjà trouvé la mort ou été arrêtés lors de leur répression par les forces de l’ordre soudanaises. Avec à la clé un état d’urgence dont la durée a été réduite de douze à six mois par le Parlement.













