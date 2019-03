Remaniement partiel du gouvernement

AMI - La Présidence de la République a annoncé, qu’en vertu d’un décret rendu public aujourd’hui, vendredi, et sur proposition du Premier ministre ont été nommés MM :



- Yahya Ould Hademine, ministre de la défense nationale ;



- Isselmou Ould Sid El Moktar Ould Lehbib, ministre de l’équipement et des transports ;



- Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement ;



- Megboula Mint Limam Ould Bourdid, ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle.













