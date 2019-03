Mauritanie/Mini-remaniement : Deux ministres quittent le gouvernement

Tawary - Deux ministres quittent le gouvernement d’Ahmed Salem Ould Bêchir. Il s’agit de Mohamed Ould Ghazwani ministre de la défense nationale et Amal Mint Maouloud de l’Équipement et des transports.



Il faut dire que Ould Ghazwani quitte le gouvernement pour aller à la rencontrer de la base et pour pouvoir rencontrer librement les personnalités politiques et les notables d'ici la campagne électorale.



C’est à la suite d’un décret présidentiel rendu public, ce vendredi 15 mars, et qui a touché quatre départements ministériels. Le portefeuille de la défense nationale revient à Yahya Ould Hademine et celui de l’Équipement et des transports, à Isselmou Ould Sid’El Mokhtar.



Tandis que Naha Mint Hamdi Ould Mouknass succède à Isselmou Ould Sid’El Mokhtar à l’hydraulique et l’assainissement et la seule nouvelle venue, Megboula Mint Bourdid remplace Naha au ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle.



Le poste qu’occupait Ould Hademine à la présidence de la République est jusque-là vacant. Selon des sources concordantes, il pourrait revenir à un membre influent de l’ex-directoire de l’UPR.









