Le Calame - Le ministre de la défense et candidat de la majorité Mohamed Ould Ghazwani a déclaré qu'il refusait de postuler au poste de président de la République et avait la conviction de la nécessité de la continuité du président Aziz au pouvoir.



Selon Ghazwani, celui-ci aurait refusé catégoriquement et "son dernier communiqué nous a mis devant le fait accompli". Ould Ghazwani a déclaré aux ministres au cours de leur dernier conseil du jeudi 14 mars qu'il est lié par Ould Abdel Aziz par une amitié vieille de 40 ans au cours de laquelle "nous avons planifié pour toutes les étapes et partagé les points de vue."



Et Ghazwani de poursuivre: "j'ai soutenu le dernier acte des députés pour un troisième mandat mais le président a refusé, a tenu à quitter le fauteuil et ne m'a laissé que le choix de prendre la responsabilité et de candidater pour poursuivre le travail qu'on a commencé il y a des décennies. C'est un système qui va continuer quels que soient les probables changements au sommet de l'Etat".



Ould Ghazwani a parlé abondamment de sa vie et de sa relation avec son compagnon et son ami personnel Mohamed Ould Abdel Aziz avant et après son arrivée au pouvoir. Avant de remercier les ministres et de tirer sa révérence du gouvernement.













