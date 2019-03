Il n y aura pas un deuxiÃ¨me tour | Par Abdoulaye Doro SOW

Abdoulaye Doro SOW - Il y a à peine un mois Tijane BAL affirmait dans l’un de ses écrits que le candidat du pourvoir serait très « probablement le futur président de la République ». S’agissait-il d’une affirmation prémonitoire ou le constat d’une extrême lucidité. Toujours est il que les fait sont là et ils sont têtus.



Le parti politique est un instrument de conquête du pourvoir et tout homme politique désire conquérir et conserver le pourvoir politique. C’est dire que toute une génération d’hommes politique sera définitivement enterrée par les prochaines élections présidentielles.



Machiavel affirme qu’en matière d’analyse et de comportement politique, il faut tenir compte de « la vérité effective » c'est-à-dire de la réalité telle qu’elle est non telle qu’on aurait souhaitée ou rêvée qu’elle soit. Lénine nous invitait à faire « une analyse concrète d’une situation concrète » c’est à dire partir des faits concrets et tenir compte des rapports de force sur le champ politique.



L’Opposition ne parvient pas à s’entendre et se satisfait du report des voix lors du second tour. Le coup KO de Macky SALL aurait pu alerter tous les leaders de l’opposition. Ce serait très facile de dire que le professeur vieillissant devient pessimiste mais les faits là. Le candidat du pouvoir bénéfice de toute machine ÉLECTORALE qu’il sera très difficile de contrer.



Il n y a rien de plus stressant et d’angoissant de voir des hommes politiques s’enfermer dans des illusions. Nous allons comme toujours dénoncer les fraudes mais le gagnant va s’installer et la vie va continuer. J’invite à la lucidité et espère que quelqu’un par une analyse non lyrique mais objective puisse me faire retrouver un peu d’espoir car ce ne sont pas les propos incendiaires qui vont régler cette épineuse QUESTION.



Abdoulaye Doro SOW



Enseignant-chercheur en sciences sociales



Président du Comité Scientifique de l’Equipe de Recherches sur les Mutilations Génitales Féminines (ERMGF)



Coordinateur du Centre Interdisciplinaire sur les Droits Culturels (CIDC)



Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Nouakchott













