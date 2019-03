Amal Mint Maouloud limogÃ©e du gouvernement pendant son absence du pays

Essahraa - La ministre de l’Equipement et des Transports, Mme Amal Mint Maouloud a quitté Nouakchott, jeudi matin 14 mars courant, pour la Guinée Bissau où elle devra prendre part, selon des sources officielles, aux travaux de la 63ème session du comité ministériel de l’Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).



Un rendez-vous qui intervient dans un contexte international marqué par la crise du Boeing 737 MAX dont Nouakchott a interdit l’exploitation. Le lendemain, la ministre est limogée pendant son absence de ses fonctions, à l’occasion d’un aménagement partiel du gouvernement.



Elle fut remplacée par Isselmou Ould Sid El Moktar Ould Lehbib.





http://essahraa.net/node/6688