Mauritanie : deuil de 3 jours aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s dâ€™un ancien prÃ©sident

Sahara Médias - La Présidence de la République annonce le décès de l’ancien président Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louli et décrète un deuil national de 3 jours.



La présidence de la république mauritanienne a annoncé ce samedi un deuil de trois jours après le décès de l’ancien président Mohamed Mahmoud O. Louly à l’âge de 76 ans.



Le défunt avait présidé aux destinées du pays du 3 juin 1979 au 4 janvier 1980.