PrÃ©sidentielles Mauritanie : premiers couacs du candidat Ould Ghazouani

Kassataya - En déclarant cette semaine au cours de son dernier conseil des ministres qu’il avait demandé à Ould Aziz de briguer le troisième mandat et soutenu les nouveaux députés de l’UPR pour une motion dans ce sens, le candidat Ould Ghazouani révèle son vrai visage.



Cette complicité entre les deux hommes qui ne date pas d’aujourd’hui suscite l’indignation des observateurs et des internautes sur les réseaux sociaux en attendant la réaction de l’opposition.



Un candidat à la plus haute fonction de l’Etat ne dit pas ça. Demander un troisième mandat à un président qui n’en a pas droit. C’est une grave atteinte à la constitution, un parjure et une insulte au peuple mauritanien. Ould Aziz a décliné l’offre pour poursuivre son agenda caché qui n’a pas échappé aux observateurs c’est-à-dire le désigner comme dauphin.



En réactualisant aujourd’hui ce deal devant son dernier conseil des ministres cette fin de semaine à Nouakchott le candidat Ould Ghazouani commet ainsi une erreur politique monumentale au moment où il va se consacrer à la grande bataille électorale.



Cette complicité entre les deux hommes qui ne date pas d’aujourd’hui suscite l’indignation des observateurs et des internautes sur les réseaux sociaux. En attendant la réaction de l’opposition Ould Ghazouani dévoile ainsi son vrai visage. Une marionnette au service du président mauritanien qui a toujours mis ses propres ambitions au- dessus des intérêts du pays. Cette tentation des deux ex –généraux de régler les problèmes du pays à huit clos est le propre des régimes autoritaires.



Ould Ghazouani est bel bien le candidat de Ould Aziz et non de l’UPR. Sur les traces de celui-ci sa probable élection est une imposture et les élections une parodie comme tous les scrutins précédents depuis 2009.



Cherif Kane









