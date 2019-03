Cyclisme-tour de Mauritanie (Jrs): l'AlgÃ©rie prÃ©sente avec six athlÃ¨tes

APS - Six jeunes cyclistes vont représenter l'Algérie au Tour de Mauritanie "Juniors", prévu en cinq étapes, du 19 au 24 mars 2019, entre la capitale Nouakchott et Zouerate, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC).



Il s'agit de Seddik Benganif, Ayoub Sahiri, Youcef Bioukhari, Youcef Boudhar, Zaki Farsadou et Hamza Amari, sous la direction du coach national Abdenour Bendib.



La sélection nationale s'envole samedi soir pour Nouakchott, pour être sur place un peu à l'avance et permettre ainsi aux athlètes de récupérer avant le coup d'envoi de la compétition.



Au total, 12 pays devraient prendre part au Tour de Mauritanie : le Sénégal, le Mali, la Gambie, la Guinée, le Burkina Faso, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la France, la Libye, les Emirats Arabes-Unis et la Mauritanie, pays hôte de la compétition.



Les étapes du Tour de Mauritanie :



1re étape : Nouakchott - Aéroport Oum Tounsi - Nouackott



2e étape : Berjeimatt - Akjoujt



3e étape : Aoujeft - Atar



4e étape : Kseit Torchane - Choum



5e étape : Zouérate - Fderick - Zouerate.













