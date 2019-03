Mauritanie- Un chamelier abattu par un soldat du G5

Mauriweb - Un sexuagénaire a été abbatu samedi par un soldat de la force du G5 en faction près de NBeikitt lahwach, Est de la Mauritanie, révèlent nos confrères de alakhbar.



Le vieil homme, Mohamed Vall Ould Sidi, selon le témoignage de ses proches aurait été accidentellement tué par un soldat après avoir procédé à des fouilles. La même source citée par nos confrères assure que la troupe militaire a précisé aux proches de la victime qu'il s'agissait là une erreur.



La victime aurait également été interpelée la veille sur son itinéraire par la même force militaire avant de le relaxer. L'homme caracolait sur un dromadaire dans cette région désertique.