Lancement de la phase finale des olympiades nationales des sciences

AMI - La phase finale des olympiades nationales des sciences a démarré dimanche sur l’ensemble du territoire national en vue de remporter le prix du Président de la République.



428 élèves des classes terminales scientifiques et mathématiques sont en compétition pour le choix de 9 élèves qui vont gagner le prix attribué chaque année par le Président de la République.



Au niveau de Nouakchott, la secrétaire générale du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, Mme M’Aiziza Mint Mahfoudh Ould Kerballi a effectué une visite aux centres d’examen des lycées de garçons 2, de Arafat 2 et de Toujounine 1 pour s’enquérir du déroulement des épreuves et des conditions dans lesquelles se passent les examens.



La secrétaire générale a suivi des explications sur la méthodologie adoptée dans la surveillance et la supervision des olympiades et échangé avec des élèves pour savoir dans quelle mesure les épreuves sont conformes au programme. Les élèves ont exprimé leur satisfaction pour le niveau d’organisation et de supervision des examens.



Mme Mariem Mint Sidina Ould Dhib, chargée de mission au ministère, coordinatrice des concours scientifiques pour l’obtention du Prix du Président de la République a, dans une déclaration à l’AMI, indiqué que cette compétition revêt une importance capitale car permettant aux élèves de renforcer leurs connaissances scientifiques et les aidant à réussir et à exceller aux examens et concours nationaux.



Le ministère, ajoute–t-elle, vise, à travers l’organisation de cette compétition, à promouvoir les sciences et à découvrir les prédispositions et compétences des élèves dans les disciplines scientifiques en vue de les préparer à répondre aux exigences de la mondialisation.



La secrétaire générale est accompagnée au cours de cette visite par les conseillers, les directeurs centraux au ministère ainsi que les autorités administratives pédagogiques et sécuritaires des wilaya de Nouakchott.













