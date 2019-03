Kadiata Malik Diallo : la candidature de Ould Maouloud est un suicide politique

Le Calame - Selon la députée et responsable de l'Union des Forces du Progrès (UFP) Kadiata Malik Diallo, citée par le site Rimafric, la candidature pour la présidentielle de 2019 de Mohamed Ould Maouloud constitue un "suicide politique".



Pour elle, Ould Maouloud, qui a dirigé le Mouvement National Démocratique (MND) après sa refondation en 1976 et le parti UFP qui en a découlé, devait plutôt travailler à l'unité de l'opposition.



Et Kadiata Malik Diallo de poursuivre que Ould Maouloud qui a aussi dirigé le Front National pour la Défense de la démocratie doit entreprendre une action pour le resserrement des rangs de cette opposition et non être le seul président de parti de cette opposition qui se présente à la future présidentielle.