PrÃ©sidentielle 2019- CommuniquÃ© de presse de l'UFP

Mauriweb - Le comité permanent de l'Ufp s'est réuni le vendredi 15 mars 2019 au siège central du parti.



Au terme de débats francs et sérieux sur la position du parti par rapport à la prochaine présidentielle, le CP à décidé ce qui suit:



-étant l'échec de l'option du candidat unique, adoptée par l'alliance électorale de l'opposition démocratique que l'Ufp a défendu de toutes ses forces et que le président du parti n'a ménagé aucun effort pour faire aboutir sans succès;



- étant donné que l'alliance électorale de l'opposition démocratique a opté pour une nouvelle approche qui est celle des candidatures multiples en son sein tout en maintenant ses cadres de coordination et de concertation;



- étant donné qu' aucun des candidats présents sur la scène ne porte l'étendard du changement auquel aspire le parti et qu' appellent de leurs voeux de larges franges des forces de l'opposition dans notre pays;



1. le parti se doit d'assumer sa responsabilité historique et morale vis à vis du peuple mauritanien en général et des masses démunies en particulier lors de la prochaine présidentielle et ce en présentant son président, docteur Mohamed Maouloud en dépit de tous les obstacles et défis;



2. le Bureau exécutif sera convoqué dans les meilleurs délais en vue de trancher la question;



3. le CP, en attendant la tenue du BE, prendra toutes les dispositions et mesures requises.



Nouakchott, le 15 /03/2019



la commission de communication









