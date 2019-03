Le football mauritanien endeuillÃ© par la disparition de Baba SangarÃ©

Rimsport - Moussa Sangharé « Baba », ancien international mauritanien, ancien entraineur de football s’est éteint, dimanche 17 mars 2019, des suites d’une longue maladie, plongeant ainsi dans le deuil le sport mauritanien en général, le football en particulier.



Issu de la génération dorée, Baba a marqué de son empreinte le football mauritanien en tant que dernier rempart des Mourabitoune et de bien de clubs. Il était d’une disponibilité légendaire.



En cette douloureuse occasion, toute l’équipe de RimSport.net adresse à la famille du défunt toutes leurs condoléances et l’expression de toute leur compassion.



Qu’Allah vous aide à surmonter cette épreuve et agrée le défunt dans son saint et vaste paradis.



Inna lilahi wa inna ileyhi raji’oune.













