AMI - Nomination d'une directrice de cabinet du Premier ministre



La Présidence de la République communique:



Par décret en date de ce jour, Mme Vatimetou Mint Dahhy a été nommée directrice de cabinet du Premier ministre.













