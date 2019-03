Politique: Des Ã©chos de la rÃ©union entre Ould Ghazwani et les prÃ©sidents des partis qui le soutiennent

Tawary - Le candidat à l’élection présidentielle du 22 juin prochain, Monsieur Mohamed Ould Mohamed Ahmed Ould Ghazwani s’est entretenu, ce dimanche 17 mars, en milieu d’après-midi, au siège central de l’UPR, avec les présidents des formations politiques qui le soutiennent.



Et selon une bonne source qui s’est confiée à notre rédaction, le candidat dans un mot qu’il a prononcé remercié les leaders pour le soutien et la mobilisation en sa faveur.



Il a déclaré que leur engagement résulte d’une conviction politique qui va dans l’intérêt général de la nation. Votre connaissance de la scène politique nationale nous servira dans cette étape cruciale que va connaitre l’histoire de notre pays, a-t-il ajouté.



« Ensemble nous allons travailler dans un élan de solidarité avec comme objectif la continuité de la construction, du développement et de la sécurité » a dit le candidat du « Consensus national »



Toujours selon notre source, le candidat a dit qu’il espère être à la hauteur et ne pas décevoir l’ensemble. Et notre source de préciser qu’un programme de travail sera rendu public dans les jours qui viennent.



Ont assisté à cette rencontre première de son genre, le premier vice-président de l’Assemblée nationale, le président et les membres de la commission provisoire chargée de gérer le parti au pouvoir, et des représentants des partis de la majorité et ceux qui ont quitté tout récemment l'opposition pour épauler Ould Ghazwani.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité