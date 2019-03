Super D1 :7Ã¨me victoire dâ€™affilÃ©e de lâ€™ASAC Concorde

Rimsport - Irrésistible depuis le début de la phase retour du championnat, l' ASAC CONCORDE a enchaîné un septième succès de rang aux dépens de la GARDE NATIONALE (1-0), dimanche 17 Mars, en match de clôture de la 20ème journée du championnat national de football Super-D1.



L' unique réalisation de la partie est l’œuvre d'Abdou M'Bareck El ID à la 67e minute. Une belle victoire qui permet à l'Asac Concorde de récupérer sa troisième place au classement au détriment de Nouakchott King's, avec désormais (36 points+13), à 7 longueurs du leader et un point du dauphin.





Source : SD1M