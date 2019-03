L'Association pour le dÃ©veloppement de la Socogim PS organise une journÃ©e d'assainissement... [PhotoReportage]

Kassataya - L'association pour le développement de la Socogim PS, a organisé, mardi 10 Mars dernier, une journée d'assainissement et rebroisemment dans le quartier de la Socogim PS.



En Collaboration avec la mairie du Ksar et l'organisation Leo Club Nouakchott, les jeunes de l'association ont aider à assainir les lieux publics comme le centre de santé, la Mosqué du quartier et ses alentours.



Après cette vaste campagne d’assainissement, les initiateurs de la journée ont planté des d’arbres. " Cette journée consiste d'abord à sensibiliser les populations sur les questions liées à la gestion des ordures et l'importance de veiller a l'environnement, a réagi Samba Djigo, Président de l'association ADS.



"Sensibiliser, mobiliser et impacter positivement le maximum de gens sur les questions liées à l'environnement. c'est de réussir à créer une prise de conscience citoyenne sur l'importance de l'engagement des jeunes dans les quartiers. Si aujourd'hui, on arrive à créer, promouvoir et maintenir ce type d'action, j'ai la certitude que nos quartiers auront fière allure, a conclu Samba Djigo.



L'association compte par ailleurs, lancer une campagne de levée de fonds à l'endroit des cadres de la Socogim pour la rénovation et réhabilitation du centre de santé.



Rappelons que l'ADS est une association de développement qui tourne essentiellement autour de quatre volets, Environnement, sociale, culture et l'entreprenariat des jeunes.







