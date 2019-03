LittÃ©rature : Dâ€™une vie vers une autre, premier roman de SpriT PoÃ¨te

Initiatives News - A 23 ans, Yehya El Houcein Mbodj alias SpriT Poète vient de publier son premier roman. Intitulé D’UNE VIE VERS UNE AUTRE, le livre a fait l’objet d’une présentation dimanche 17 mars 2019 à Art Gallé situé dans le quartier cité plage de Nouakchott.



SpriT Poète, l’auteur est un jeune Slameur qui dans son roman aborde beaucoup de sujets dont, l’éducation des enfants, la cohésion sociale, les nouvelles technologies, la diversité culturelle.



« J’ai parlé de la fraternité dans le livre, en citant le rapport entre deux personnes, j’ai aussi parlé de l’initiation, à ce jeune motivé qui veut réussir en faisant des efforts», a dit Yehya El Houcein Mbodj qui a rappelé que les diplômes ne sont pas toujours synonymes de coefficients d’intelligence.



Après tentatives vaines de passer le bac, ce jeune artiste écrivain a compris que son talent peut être ailleurs. C’est un jeune auteur porteur d’idées qui entre dans la cour des grands. Ses pensées et ses convictions sont exprimées à travers ses textes de poésie, l’ont amené à représenter la Mauritanie au concours de Slam au Tchad.



A ceux qui ont la maladresse de douter de ses talent comme cet ami qui selon lui lui a écrit sur Facebook en langue pular « hakoundé Allah ko an windi livro » (entre toi et Allah, c’est toi qui a écrit ce livre ?), il répond : « oui, c’est moi qui ai écrit ce livre. Pourquoi ? » Et l’autre de rétorquer « mais on m’a dit que vous n’avez pas le bac! » « Et je dis oui j’ai pas le bac mais je suis l’auteur de ce livre quand même et il a fini par me féliciter et m’encourager. »



« D’une vie vers une autre » est le récit de la vie courante, d’épreuves qui aident à dépasser les obstacles de façon digne. Conclut SpriT Poète.



Ami Fofana









