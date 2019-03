Mozambiqueâ€‰: le cyclone Idai a fait au moins 200 morts

Ouest-France - Le président mozambicain Filipe Nyusi a annoncé ce mardi 19 mars que le bilan du cyclone Idai, qui a balayé le pays la semaine dernière, avait dépassé les 200 morts. Un deuil de trois jours a été décrété.



Le cyclone Idai, qui a balayé la semaine dernière le Mozambique, a fait « plus de 200 morts », selon un nouveau bilan annoncé mardi par le président mozambicain Filipe Nyusi, qui a décrété un deuil national de trois jours.



« D’après les informations qui nous ont été données ici en arrivant sur le terrain […], on est déjà à plus de 200 morts », a déclaré Filipe Nyusi à la fin d’un conseil des ministres qui se tenait à Beira (centre), en partie détruite par le cyclone. Le précédent bilan officiel faisait état de 84 morts dans la région de Beira.



« Près de 350 000 personnes » sont actuellement en zones inondées, selon le président.



« Nous sommes dans une situation extrêmement difficile », a-t-il estimé, ajoutant que le gouvernement avait déclaré « un deuil national de trois jours » à compter du 20 mars.



Sur le plan matériel, 23 000 habitations, 30 « unités de santé » et 507 salles de classes ont été détruits, selon les autorités mozambicaines.



Le cyclone Idai, qui a dévasté le Mozambique et le Zimbabwe, fait partie des intempéries les plus meurtrières qui ont frappé l'Afrique depuis vingt ans. Entre décembre 2016 et février 2017, le Zimbabwe, déjà touché par la sécheresse, avait subit des inondations qui avaient fait au moins 246 morts. Plus de 2 000 personnes avaient été déplacées.



Ouest-france avec AFP









