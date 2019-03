Le DG de Tadamoun supervise lâ€™inauguration du barrage dâ€™Oum Lekhnafer Ã  Nimlane [PhotoReportage]

AMI - Le directeur général de l'Agence Nationale Tadamoun pour la Lutte contre les Séquelles de l'Esclavage, l'Insertion et la Lutte contre la Pauvreté Me. Hamdi Ould Mahjoub, a supervisé, lundi soir, l’inauguration du barrage d’Oum Lekhnafer, relevant de la commune de Nimlane dans la moughataa de Tidjikja, wilaya du Tagant.



Ce barrage, d’une superficie de 75 ha, est désormais prêt d’être exploité par 450 familles après son aménagement et sa clôture.



Dans le mot qu’il prononcé pour l’ occasion, le Directeur général de l’Agence nationale Tadamoun a indiqué que cette inauguration entre dans le cadre d’un ensemble de projets de développement exécutés au profit des citoyens de façon générale et pour les nécessiteux de façon particulière sur l’ensemble du territoire national, appelant les populations de la commune de Nimlane de s’adonner à la production après que tous les facteurs pour cela aient été réunis.



A son tour, le maire de la commune de Nimlane, M. Abdallahi Ould El Béchir, a exprimé la satisfaction des habitants de sa commune pour ce travail remarquable, qui va profiter à quatre grands groupements de citoyens, qui souffraient de la pauvreté, de l’enclavement et de la marginalisation.



La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du directeur de cabinet du wali du Tagant, wali par intérim, M. Abdallahi Ould Ahmed Zein, du député de la moughataa de Tidjikja, M. Sid’Ahmed Ould Dié et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya.



