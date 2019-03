Rencontres Aziz - Moulaye Mohamed Laghdaf: Que mijotent-ils ?

Le Calame - Depuis le dernier festival des villes anciennes à Oualata et la fête du 28 novembre à Néma, le président Aziz a renoué avec son ancien premier ministre, Moulaye Ould Mohamed Laghdaf dont il s’était débarrassé au profit de son rival, Ould Hademine.



Après Oualata, les deux hommes ont effectué une escapade en brousse avant de se retrouver à Néma. Ould Mohamed Laghdaf avait organisé à l’occasion un grand diner pour son ex-patron. Diverses sources concordantes signalent que les deux hommes se sont rencontrés au moins deux fois dont l’avant dernière se serait déroulée, il y a quelques jours, après le retour de l’ex PM de voyage à l’étranger.



Des rencontres remarquées et qui n’ont pas fait que des heureux du côté du palais et qui laissent perplexes les observateurs. Alors, que mijotent les deux hommes, s’interrogent-ils.



Moulaye, qui avait été cité parmi les potentiels dauphins d’Ould Abdel Aziz nourrirait-il des ambitions présidentielles après le choix porté sur Ghazwani? Dans ce cas de figure, solliciterait-il le soutien du président Aziz, suspecté de traîner les pieds dans le soutien de Ghazwani ? Ou bien, Ould Abdel Aziz chercherait à dissuader son ancien PM qui se serait décidé à aller jusqu’au bout ? Selon nos confrères du site alakhbarmedia.net, Moulaye, pour les intimes a pris la décision de se lancer dans la course.



L’objectif serait, semble-t-il, de se retrouver derrière Ould Ghazwani et partant, occuper, éventuellement, une place de choix après la présidentielle. Mais sa candidature ne pourrait-elle pas affaiblir celle du candidat de la majorité ?



Mais certains observateurs ne croient ni à l’une ou l’autre des deux hypothèses. Pour eux, il s’agit d’un jeu entre le candidat Ghazwani et son ami Ould Abdel Aziz. Une espèce de diversion, pensent certains. Des rumeurs racontent qu’Ould Mohamed Laghdaf qui, signalons-le au passage ; continue à bénéficier de tous les avantages liés à sa fonction d’ancien PM rencontrerait, en privé, le candidat Ghazwani. Mystère !













