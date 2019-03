Lâ€™ambassadeur Tunisien salue le rÃ´le que joue la Mauritanie sur les scÃ¨nes rÃ©gionale et internationale

AMI - L’ambassadeur de la République sœur de Tunisie accrédité à Nouakchott, SEM. Abdel Kader Essahli, a souligné l’importance du rôle capital que joue la Mauritanie en faveur de résolution de questions sous régionales et internationales, à travers l’organisation réussie de rencontres internationales et régionales (sommets, congrès et forums).



Le diplomate tunisien, qui s'exprimait, mercredi à l’occasion de la célébration du 63ème anniversaire de l’indépendance nationale de son pays, s'est dit heureux du niveau de coopération liant les deux pays, précisant que cette coopération, déjà fructueuse, a été renforcée récemment par la signature de plusieurs importantes conventions, en plus d’une concertation bilatérale autour des différentes questions d’intérêt commun.



Il a enfin remercié notre pays pour l’attention particulière accordée aux ressortissants tunisiens établis en Mauritanie.



La cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre de la justice M. Dia Moctar Mallal, ministre des affaires étrangères et de la coopération et de la coopération par intérim, accompagné du secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la coopération, l’ambassadeur Ahmed Ould Soueid’Ahmed et du directeur de la direction du Maghreb Arabe au même ministère, l’ambassadeur Mohamed Abderrahmane Ould Sidi Mohamed.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité